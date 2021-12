Skin Care Home Remedies Tips: इन घरेलू उपायों से दूर करें त्वचा के दाग-धब्बे

Skin Care Home Remedies Tips: आज के समय में त्वचा पर दाग धब्बे होना एक सामान्य समस्या हो गई है। लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। त्वचा के ये काले दाग-धब्बे हमारे चेहरे की रंगत को फीका कर देते हैं। अत्यधिक तेज धूप मेलेनिन को बढ़ावा देती है। इससे बचने के लिए धूप में ओवर एक्सपोजर से बचना चाहिए।

नई दिल्ली। Skin Care Home Remedies Tips: आजकल की दौड़ती-भागती जिंदगी में कई बार आप अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं। जिससे त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं जिन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। शरीर पर होने वाले इन दाग-धब्‍बों को त्‍वचा मलिनीकरण कहते हैं। इसमें आपकी त्‍वचा की रंगत उड़ जाती है और आपकी स्किन कई कलर की दिखाई देने लगती है। इसमें त्‍वचा पर हल्‍के और गहरे रंग के निशान बन जाते हैं। इस समस्‍या से ग्रसित लोग कई बार हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। जिन्‍हें यह परेशानी होती है, वे दिखाई देने में सामान्‍य व्‍यक्तियों से अलग होते हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिससे त्वचा के दाग धब्बे को दूर किया जा सकता है।

Home remedies to remove skin spots, How to reduce skin discolouration