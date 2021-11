अगर आप भी अपने बढ़ते वज़न से परिशान है और आप अगर वजन कम करने के लिए कीटो डाइट का पालन कर रहे हैं तो आपने एमसीटी ऑयलके बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं और अक्सर कॉफी शॉप में जाते रहते हैं तो भी आपके पास एमसीटी का विकल्प जरूर आया होगा। एमसीटी ऑयल का प्रयोग अधिकतर कीटो डाइट को फॉलो करने वाले लोग करते हैं और इसे वजन कम करने में भी काफी सहायक माना जाता है।

How helpful is MCT oil in reducing weight, know its benefits