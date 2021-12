Kapalbhati Pranayam Benefits: कपालभाति प्राणायाम में सांसों को लगातार अंदर-बाहर करने के कारण शरीर में गर्मी पैदा होती है। साथ ही शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। किडनी और लिवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी इसके फायदे देखे जा सकते हैं।

How To Do Kapalbhati Pranayam Health Benefits of Kapalbhati Pranayam