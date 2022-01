How to Live longer : नागफनी बेरी का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे के जोखिम को कम कर सकता है

आज के इस आर्टिकल में जानेंगे कैसे नागफनी बेरी का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे के जोखिम को कम कर सकता है

क्या आप नागफनी के बेरी के विषय में जानते हैं। क्या आप जानते हैं की किस प्रकार से इस्तिमाल कर के आप ब्लड प्रेशर और हर्टअटैक जैसी समस्या से दूरी बना सकते हैं। नागफनी के बेरी स्वाद में कड़वी, पचने पर मधुर और तासीर में बहुत गर्म होती है। नागफनी कफ को निकालती है। हृदय के लिए लाभकारी होती है। खून को साफ करती है। दर्द तथा जलन में आराम देती है और खून का बहना रोकती है। नागफनी खाँसी, पेट के रोगों और जोड़ों की सूजन तथा दर्द में लाभ पहुँचाती है। इसके फूल स्वाद में कसैले होते हैं। इसका तना तासीर में ठंडा और स्वाद में कसैला होता है।

