Weight Calculator उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका आइडियल वेट जानें

एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जीस तरह से हेल्दी डाइट का पता होना जरूरी है। उसी तरह आपको अपने उम्र के हिसाब से अपना सही वजन भी पता होना चाहिए। दरअसल आपकी हेल्दी लाइफ में शरीर के वजन की अहम भूमिका होती है। हर उम्र के हिसाब से एक सही वज़न होता है जो लड़के और लड़कियों को हेल्दी रखने में मदद करता है। इससे कम या ज्यादा वजन होने पर कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। क्योंकि सही वजन आपको स्वस्थ रखने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी दूर रखता है।

Ideal Weight as per the age