गोंद से जुड़ेंगी हड्डी, भरेंगे घाव, अब कम समय में ठीक होंगे मरीज

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइएसइआर) भोपाल के शोधकर्ताओं ने दो साल में ऐसा बायोमेडिकल गोंद तैयार किया है, जो चोटिल अंग और घाव भरने से लेकर हड्डी जोड़ने में सक्षम है।

IISEER Bhopal develops biomedical glue that can heal wounds, repair tissues and join bones