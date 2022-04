Immunity Booster Food: XE वैरिएंट से लड़ने के लिए इन समर फूड्स को करें डाइट में शामिल, तुरंत बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता

Immunity Booster Food: XE वैरिएंट से लड़ने के लिए इन समर फूड्स को करें डाइट में शामिल, तुरंत बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता

Immunity Booster Food in summer: अत्यधिक गर्मी थकान, डिहाइड्रेशन, अपच और इंफेक्शन इमयुनिटी लो होने से भी होता है।

Published: April 23, 2022 09:26:07 am

गर्मी और कोरोना के एक्सई वैरिएंट के लहर से बचने के लिए जरूरी है कि इम्युनिटी हाई हो, ताकि वायरस और इंफेक्शन के अटैक से शरीर को लड़ना आसान हो सके। मौसमी बीमारियां, इंफेक्शन, लू और कोरोनो से लड़ने में गर्मी में आने वाले फल-सब्जी ही काम आएंगे। मौसम के अनुसार डाइट लेने से बीमारी के खतरे कम और इम्युनिटी हाई होती है।

तो चलिए जानें गर्मी में कैसे इम्युनिटी को बूस्ट किया जा सकता है- How to boost immunity in summer पानी खूब पीएं: पानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाला होता है। इम्युनिटी तभी मजबूत होगी जब शरीर अंदर से स्वस्थ होगा। इसलिए रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीएं। ये संक्रमण के अटैक से बचाएंगा और संक्रमण होने की स्थिति में यूरिन के जरिये संक्रमण को बाहर भी करेगा। पानी, जूस या काढ़ा कुछ भी पीते रहें।

प्रोबायोटिक्स का इंटेक बढ़ा दें: दही- छाछ प्रोबॉयाटिक्ट का सोर्स हैं। इनमें मौजूद गुड बैक्टिरिया पेट जनित बीमारियों और इंफेकशन को दूर करने वाले होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक्स बैक्टरियां आंत को साफ करते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद होगी।

आम का पन्ना: कच्चा आम विटामिन ए, सी और के जैसे एंटीऑक्सिडेंट से भरा होता है, जो संक्रमण और गर्कोमी से बचाता है। यही नहीं ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। तो गर्मी में आम का पन्ना, पुदीने के पत्ते के साथ पीएं।

तुलसी के बीज उर्फ सब्जा के बीज: सब्जा के बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण खनिज से भरे होते हैं और ये मजबूत इम्यूनिटी के लिए जानते जाते हैं। साथ ही ये हड्डियों, मांसपेशियों और रेड ब्लड सेल्स को बनाने वाले होते है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी भी इससे दूर होती है।

खरबूजा है गर्मियों की दवा: खरबूजा गर्मियों में दवा की तरह काम करता है। खरबूजे के साथ इसके बीज भी बहुत काम के होते हैं। पानी से भरा खरबूजा हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में भी काम आता है। इसके बीज भी जरूर खाने चाहिए। यह पेट के लिए हल्का होता है और फाइबर आंत को हेल्दी रखने में योगदान देता है. फाइबर, विटामिन सी और बी6 से भरपूर यह कोशिकीय स्तर पर वायरस से लड़ता है और शरीर को संक्रमण से दूर रखता है।

इन मौसमी फलों और सब्जियों को आहार में शामिल करें 1. आधी थाली सब्जियों और फलों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि वे फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों और खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं जो प्रतिरक्षा बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मौसम के अनुसार फल और सब्जियां खाएं।

2. लौकी, करेला, भिंडी, ऐमारैंथ, कोलोकेशिया, पुदीना जैसी सब्जियां आपके पेट को हल्का करती हैं और ठंडक पहुंचाती हैं। टमाटर धूप से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि इनमें लाइकोपीन होता है जो सनबर्न से बचाता है। पत्तागोभी, गाजर और खीरे में आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारा पानी होता है।

3. पपीता, आम, संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू, तरबूज जैसे विभिन्न प्रकार के मौसमी और खट्टे फल शामिल करें जो बीटा-कैरोटीन, विटामिन सी, के, ई, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के समृद्ध स्रोत हैं जो रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं।

4. नमक, चीनी, रिफाइंड खाद्य पदार्थ और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें. ये इम्युनिटी और पाचन तंत्र को कमजोर करते हैं। साबुत अनाज और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सेवन बढ़ाएं। 5. योग, ध्यान और व्यायाम चिंता और तनाव को कम करने में मदद करते हैं.यह एक खुश हार्मोन सेरोटोनिन जारी करता है जो आपको बेहतर महसूस कराता है, आपके प्रतिरक्षा नियमन को बढ़ाता है। नींद 7-9 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है।

6. शराब और धूम्रपान छोड़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इन आसान और हेल्दी खानपान टिप्स को फॉलो कर के आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर तमाम तरह के इंफेक्शन से बच सकते हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

