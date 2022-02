Foods For Healthy Heart: हार्ट को हेल्दी और फिट रखने के लिए इन फूड्स का करें सेवन

Foods For Healthy Heart: आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इसके लिए आप फाइबर युक्त फल, सब्जियां, साबुत अनाज जैसे बाजरा, ब्राउन राइस, गेहूं का चोकर, ओट्स आदि अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

Include Healthy Foods In Your Diet For Healthy Heart