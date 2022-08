Foods For Heart: अगर डाइट में करेंगे इन 4 चीजों को शामिल, तो नही बढ़ेगा हार्ट अटैक का खतरा

Foods For Heart: आज के समय में ज्यादातर लोग कम उम्र में ही दिल की बीमारी से लेकर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के शिकार हो रहे है। हार्ट अटैक एक जानलेवा समस्या है। लेकिन खाने-पीने की सही चीजों का सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है।

Foods For Heart: आजकल की बदलती और भागदौड़ की जिंदगी में कम उम्र में ज्यादातर लोगों को दिल की बीमारी से लेकर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का करना पड़ रहा है। आज के समय में भारत में दिल से जुड़ी बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा लोगों में बहुत अधिक देखा जा रहा है। हार्ट अटैक एक गंभीर समस्या है, जिसमें ध्यान न देने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वहीं, गलत खान-पान, मोटापा, हाई बीपी, डायबिटीज, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी अन्य समस्याओं की वजह से लोगों में हार्ट अटैक का खतरा सबसे बढ़ जाता है। लेकिन आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल करके हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम कर सकते है। तो आइए जानते है इन फूड्स के बारे में

Include these foods in your daily diet to reduce the risk of heart attack