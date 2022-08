Vitamin K Rich Foods: शरीर में विटामिन K की कमी से हड्डियों के कमजोर होने का बढ़ जाता है खतरा, कमी को पूरा करने के लिए करें इन फूड्स का सेवन

Vitamin K Rich Foods: शरीर में स्वस्थ रखने के विटामिन K अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर के लिए अन्य विटामिन जरूरी है। ठीक वैसे ही विटामिन K शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन शरीर में विटामिन K की कमी होने पर हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है।

Vitamin K Rich Foods: आजकल के बदलती लाइफस्टाइल और खराब डाइट की वजह से शरीर में विटामिन की कमी होना एक आम बात है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। इन्हीं विटामिन में से एक विटामिन K होता है। विटामिन K शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही ये शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने, दिल को स्वस्थ रखने और ब्लड सेल्स का निर्माण करने के लिए बेहद जरूरी होता है।

Include vitamin k rich foods in your daily diet to increase bone strength