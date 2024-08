भारत बन गया है Diabetes की राजधानी, इस पौधें को घर में लगाने से दूर होगी Diabetes की समस्या

इसलिए हम डायबिटीज (Diabetes) को कंट्रोल करने के लिए घर पर इंसुलिन का पौधा लगा सकते है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें टाइप-2 डायबिटीज की समस्या को हल किया जाता है। इंसुलिन प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है। इस प्लांट का उपयोग कई सालों से दवाई बनाने में किया जा रहा है। इस पौधें में कई ऐसे भी गुण पाए जाते हैं जिससे हमें और बीमारियों में इसका फायदा देखने को मिलता है।

डायबिटीज में इंसुलिन के पत्ते का कैसे करें सेवन How to consume insulin leaves in diabetes इंसुलिन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके सेवन से कई हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक कोक्टस पिक्टस है। स्वाद की बात करें तो पत्ते खाने में खट्टे होते हैं। इंसुलिन की दो पत्तियों को धोकर पिस ले। अब इसे एक गिलास में घोलकर सुबह शाम नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज में राहत मिलती है।