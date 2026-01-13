Inhaled Insulin India: डायबिटीज मरीजों के लिए खुशखबरी! अब दवा सूंघ कर ठीक हो सकती है बीमारी, जानें कैसे?

पुणे के डीपीयू सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. मिलिंद पाटिल बताते हैं कि आजकल की इंसुलिन सुइयां बहुत पतली होती हैं और दर्द भी न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कई मरीज मानसिक रूप से इंजेक्शन लेने से डरते हैं। इस डर की वजह से लोग कभी-कभी डोज मिस कर देते हैं या इंसुलिन लेना ही छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के लिए दफ्तर या यात्रा के दौरान इंसुलिन लगाना भी असुविधाजनक होता है। ऐसे मरीजों के लिए अब एक नया विकल्प सामने आया है इनहेल्ड इंसुलिन।