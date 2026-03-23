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स्वास्थ्य

महिलाओं की उड़ रही नींद, पुरुषों से 10% ज्यादा अनिद्रा की शिकार, तनाव और जिम्मेदारियां बनीं बड़ी वजह

ग्लोबल स्लीप सर्वे 2026 के अनुसार भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक अनिद्रा से जूझ रही हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां, तनाव और काम का दबाव नींद पर असर डाल रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

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भारत

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Anurag Animesh

Mar 23, 2026

Insomnia In Women

Insomnia In Women(AI Image-ChatGpt)

भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक नींद की कमी का सामना कर रही हैं। भारत समेत 13 देशों में किए गए 'ग्लोबल स्लीप सर्वे 2026' के अनुसार कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक तनाव का सीधा असर महिलाओं की नींद की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। सर्वे के अनुसार, जहां 29% पुरुष सोने में कठिनाई महसूस करते हैं, वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा लगभग 38% है। सर्वे के अनुसार, भारत में तनाव (39%), कामकाजी चिंता (37%) और घर की जिम्मेदारियां (31%) नींद में खलल डालने वाले सबसे बड़े कारण बने हुए हैं।


Insomnia: देख लें आंकड़ें


नींद के मामले में जागरूकता और हकीकत के बीच अंतराल स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत में 44% लोग अच्छी नींद को लंबी उम्र के लिए डाइट और एक्सरसाइज जितना ही जरूरी मानते हैं। बावजूद इसके, 53% भारतीय ही सप्ताह में केवल चार रात या उससे कम ही सुकून की नींद ले पाते हैं। नींद की इस कमी का बड़ा कारण तनाव (39%), काम का बोझ (37%) और घरेलू कर्तव्य (31%) उभरकर आए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों में भी इसको लेकर अधिक चिंता नहीं है।

कारकमहिलाएंपुरुष
सोने में कठिनाई महसूस करना38%29%
तनाव और चिंता से नींद बाधित42%36%
पारिवारिक जिम्मेदारियों से उड़ती नींद39%33%
स्रोत: ग्लोबल स्लीप सर्वे 2026

कामकाज और मानसिक स्वास्थ्य पर असर


नींद पूरी न होने का असर केवल थकान तक सीमित नहीं है। सर्वे के मुताबिक, 39% लोग अगले दिन अधिक तनावग्रस्त और 35% अधिक चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। कार्यक्षेत्र में भी इसका असर साफ दिखता है। 71% कामकाजी भारतीयों का मानना है कि नींद की कमी उनकी एकाग्रता और परफॉर्मेंस को कम करती है। इतना ही नहीं, खराब नींद के कारण 77% लोग बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने को मजबूर हैं।


भारतीयों को नसीब नहीं 7 घंटे की नींद

देशऔसत नींद (घंटे में)बिस्तर पर जाने का समय
ब्रिटेन7 घंटे 22 मिनट12:28 AM
अमरीका7 घंटे 06 मिनट11:54 PM
चीन6 घंटे 43 मिनट12:32 AM
भारत6 घंटे 35 मिनट12:26 AM
जापान5 घंटे 52 मिनट12:49 PM
स्रोत: वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू

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Published on:

23 Mar 2026 05:56 am

Hindi News / Health / महिलाओं की उड़ रही नींद, पुरुषों से 10% ज्यादा अनिद्रा की शिकार, तनाव और जिम्मेदारियां बनीं बड़ी वजह

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