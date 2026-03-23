महिलाओं की उड़ रही नींद, पुरुषों से 10% ज्यादा अनिद्रा की शिकार, तनाव और जिम्मेदारियां बनीं बड़ी वजह

भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक नींद की कमी का सामना कर रही हैं। भारत समेत 13 देशों में किए गए 'ग्लोबल स्लीप सर्वे 2026' के अनुसार कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक तनाव का सीधा असर महिलाओं की नींद की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। सर्वे के अनुसार, जहां 29% पुरुष सोने में कठिनाई महसूस करते हैं, वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा लगभग 38% है। सर्वे के अनुसार, भारत में तनाव (39%), कामकाजी चिंता (37%) और घर की जिम्मेदारियां (31%) नींद में खलल डालने वाले सबसे बड़े कारण बने हुए हैं।