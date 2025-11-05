Hidden Metabolic Problem: बिना लक्षणों के फैल रही है ये मेटाबॉलिक बीमारी, 60% दक्षिण एशियाई हैं इस बीमारी के शिकार

Hidden Metabolic Problem: आजकल एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है। करीब 60% दक्षिण एशियाई लोग (South Asians) एक छिपी हुई मेटाबॉलिक समस्या से जूझ रहे हैं जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance)। यह सिर्फ मोटापे या तैलीय खाने की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के असंतुलन की वजह से होता है। यही कारण धीरे-धीरे फैटी लिवर, पेट की चर्बी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है।