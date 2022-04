Iodine Deficiency: मिसकैरिज से थायरॉयड तक की बीमारियों की वजह है लो आयोडिन, जानिए इसकी कमी से होने वाले रोग और बचाव

Iodine Deficiency Symptoms: आयोडिन की कमी शारीरिक ही नहीं, मानिसिक बीमारियों की भी वजह बनती है। प्रेग्नेंसी में इसकी कमी अपंग बच्चे से लेकर मिसकैरिज तक की वजह बन सकती है।

Published: April 13, 2022 08:10:43 am

आयोडिन शरीर के उसी तरह से जरूरी है, जिस तरह से अन्य विटामिन और मिनरल्स, भले ही इसकी रोज की खुराक कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन रोज की डाइट में का वो हिस्सा होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आयोडिन की कमी से केवल थायरॉयड होता है, तो आपको इस खबर को पढ़ना जरूरी है।

आयोडीन की कमी से किन रोगों का खतरा होता है और शरीर में इसकी कमी के संकेत कैसे मिलते हैं, चलिए जानें। आयोडिन की कमी के लक्षण- Symptoms of Iodine Deficiency थकान-आयोडीन बॉडी सेल्स में होता है और ये थायराइड ग्रंथि से जुड़ा होता है। आयोडीन की कमी से ग्रंथि सही तरीके से थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती, इससे शरीर में थकान, कमजोरी, अनिद्रा आदि की समस्या बढ़ जाती हैं।

बालों का झड़ना- ड्राई स्किन, बालों का झड़ना या बालों का रुखा होना भी आयोडिन की कमी का लक्षण है। थायरॉइड हार्मोन के कारण कई बार अनचाहे बाल भी खूब निकलते हैं। स्किन पर मोटी पपड़ी जमने लगती है।

एकाग्रता में कमी- आयोडीन की कमी दिमाग के कामकाज को भी प्रभावित करती है। इससे एकाग्रता कम होती है, मूड स्विंग होने लगता है। गले और शरीर में सूजन- आयोडीन की कमी से गले के साथ पूरे शरीर में सूजन हो जाती है। गले में घेघा बनने के कारण ही इसका नाम घेघा रोग भी है। ऐसा थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने के कारण होता है।

ठंड लगना- आयोडीन की कमी से मेटाबॉलिक रेट कम होने लगता है और ऊर्जा कम बनती है। जिसके कारण शरीर कमजोरी महसूस करता है और ठंड ज्यादा लगती है। सांस फूलना-आयोडिन की कमी से हाइपोथायरॉड होता है और इसमें सांस फूलना या धड़कन अचानक से तेज होने जैसी समस्या भी होती है।

आयोडिन की कमी से होने वाली दिक्कतें आयोडीन की कमी से हाइपोथारॉयड होता है और इसके चलते प्रेग्नेंट होने में महिला को दिक्कत आती है। अगर कंसीव भी कर ले तो गर्भ में शिशु के दिमाग का सही विकास नहीं हो पाता या मिसकैरिज की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा काम करने में थकान-कमजोर, विकलांगता, मानसिक विकार, कद छोटा रहना या भैंगापन आदि की समस्या भ्ीा होती है।

रोज शरीर को कितना आयोडीन चाहिए होता है- How much iodine does the body need daily शरीर मे रोजाना 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

