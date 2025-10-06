Junk Food Effects On Brain: 4 दिन में दिमाग को कूड़ा बना सकता है जंक फूड, स्टडी में हुआ खुलासा

शोधकर्ताओं ने पाया कि ज्यादा फैट वाले आहार दिमाग के न्यूरॉन्स के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिससे ब्रेन फॉग, याददाश्त कमजोर होना और लगभग तुरंत ही धीमी गति से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। आपका हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क की स्मृति है, यह तथ्यों, अनुभवों को संग्रहीत करने में मदद करता है। आपको दिमाग का ये हिस्सा इस बात के प्रति भी बेहद संवेदनशील है कि आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और आप कितने तनाव में हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी थाली में क्या खाते हैं, इसका सीधा असर आपके मस्तिष्क की याददाश्त और जानकारी को संसाधित करने की क्षमता पर पड़ता है।