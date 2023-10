आयु बढ़ा सकती है सिर्फ 22 मिनट की एक्टिविटी, ऑफिस में 8 घंटे लगातार बैठे रहने के नुकसान भी होंगे कम

जयपुरPublished: Oct 28, 2023 10:38:23 am Submitted by: Jaya Sharma

Just 22 minutes of exercise can increase your lifespan: ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की ओर से प्रकाशित नए शोध में पाया गया है कि अगर आपकी जीवनशैली गतिहीन है, तो आप प्रतिदिन 22 मिनट की मध्यम से तीव्र एक्सराइज करके मृत्यु का जोखिम कम कर सकते हैं।

आपको यह जानकार हैरानी होगी कि सिर्फ 22 मिनट की एक्टिविटी लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाली मृत्यु दर के जोखिम को कम कर देती हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक 24 घंटे में यदि आप सिर्फ रोजाना 22 मिनट निकाल लें तो आप अपनी आयु बढ़ा सकते । ये रिसर्च आज की भागदौड़ वाली लाइफ स्टाइल की ओर ध्यान केन्द्रित करती है, जहां लम्बे समय तक बैठे रहने के कारण लोगों को कई तरह की हैल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की ओर से प्रकाशित नए शोध में पाया गया है कि अगर आपकी जीवनशैली गतिहीन है तो प्रतिदिन 22 मिनट की मध्यम से तीव्र एक्सराइज करने से मृत्यु का जोखिम कम हो सकता है।