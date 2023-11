health update: दिन की एक गोली ब्रेस्ट कैंसर का खतरा करेगी कम, खुलकर जी सकेंगी महिलाएं

जयपुरPublished: Nov 07, 2023 03:54:23 pm Submitted by: Jaya Sharma

Just one pill can save you from breast cancer: महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, इंग्लैंड के एनएचएस अधिकारियों ने घोषणा की है कि स्तन कैंसर के खतरे से जूझ रही लाखों महिलाओं को एक दवा आॅफर की जाएगी, जिससे इस बीमारी के विकास की संभावना को कम किया जा सके। पहले किए जा चुके शोध से यह पता लगाया जा चुका है कि हार्मोन थैरेपी से महिलाओं में इसके होने की संभावना आधी तक कम हो सकती है।

महिलाओं के लिए हैल्थ से जुड़ा एक खास अपडेट है, अब मात्र दिन की एक गोली स्तन कैंसर का खतरा आधा कर सकती है। एनएचएस इंग्लैंड जोखिम वाली लाखों महिलाओं को ये दवा आॅफर करेगा, इससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार एनएचएस स्तन कैंसर के मध्यम या उच्च जोखिम वाली 289,000 महिलाओं को निवारक उपाय के रूप में सस्ते दर में दवाई पेश की है।