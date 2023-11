diwali 2023 : एलर्जी ट्रिगर बन रही है दिवाली की सफाई, आपकी ये गलती बढ़ा सकती है परेशानी

Keep these things in mind while cleaning for Diwali: चिकित्सकों के मुताबिक मानसून सीजन में घरों में सीलन व फफूंद बढ़ जाती है, जो ठंड की शुरुआत से वातारण से नमी कम होने के कारण सूखने से दूर तक फैल जाती है, ऐसे में जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो सीलन और फफूंद धूल के साथ शरीर के अंदर पहुंच जाती है। यहीं एलर्जी का ट्रिगर बनती है और सांस व एलर्जी की समस्या बढ़ा देती है।

दिवाली के साफ—सफाई और हल्की ठंडक के कारण इन दिनों एलर्जी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में यदि आप भी साफ—सफाई कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। धुल से खुद का बचाव करके चलें। सावधानी पूर्वक सफाई करें, ताकि हेल्थ प्रॉब्लम से बचा जा सके। यह ध्यान रखें कि आस—पास रंग—रोगन की स्थिति में हवा में रसायन घुल जाते हैं, जो सांस के साथ शरीर में पहुंचते हैं, यह बाद में दमा या सांस संबंधी बीमारी का रूप ले लेते हैं। कई बार गंभीर स्थतियां भी हो जाती है।