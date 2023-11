फेस्टिव सीज़न में इन छिपे हुए तत्वों से रहें सावधान, वरना पेट खराब हो जाएगा

पेट की सेहत हमारे समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं वह हमारे पेट के माइक्रोबायोम को गहराई से प्रभावित करता है, जो बदले में हमारे पाचन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को काफी प्रभावित करता है।

Beware of these hidden ingredients that can affect your gut health during the festive season