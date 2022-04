Kidney Disease: किडनी की बीमारी को और बढ़ा सकते हैं ये फल-सब्जी और अनाज, इन 11 चीजों को भूलकर भी न खाएं

Kidney Disease: किडनी की बीमारी को और बढ़ा सकते हैं ये फल-सब्जी और अनाज, इन 11 चीजों को भूलकर भी न खाएं

Harmful Food In Kidney Disease: किडनी की किसी भी तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे तो आपको अपनी डाइट में 11 चीजों को बिलकुल शामिल नहीं करना चाहिए।

Published: April 10, 2022 04:09:55 pm

किडनी खून को फिल्टर करने के साथ ही शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने और मिनरल बैलेंस और फ्लूड को मेंटेन रखने का काम करती है, लेकिन कुछ बीमारियों और दिक्कतों से ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती। ऐसे में जरूरी है कि डाइट पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसी चीजें बिलकुल न ली जांए तो किडनी पर दबाव डालें या उसके खराब होने का कारण बनें।

अनियंत्रित डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर (Diabetes and High blood pressure) के चलते अक्सर लोगों की किडनी डैमेज (Kidney Disease) हो जाती है, वहीं कई बार विटामिन डी या कैल्शियम की अधिकता के कारण भी किडनी में स्टोन बनने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि किडनी की बीमारी में कुछ खास चीजों से परहेज किया जाए।

तो चलिए जानते हैं कि किडनी से जुड़ी समस्या किन चीजों को नहीं खाना चाहिए।

किडनी रोगियों के लिए हानिकारक हैं ये फूड्स- These foods are harmful for kidney patients सोडा- किडनी विकार से ग्रस्त लोगों को सोडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद फॉस्फोरस किडनी की बीमारी को बढ़ा सकता है। नमक में भी फॉस्फोरस की कुछ मात्रा पाई जाती है।

गेहूं की ब्रेड- नाश्ते में खाए जाने वाले ब्रेड को लेकर भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किडनी के मरीजों को फाइबर से भरपूर गेहूं की ब्रेड खाने से बचना चाहिए। इसमें फॉस्फोरस और पोटैशियम की भी बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इसकी 20 ग्राम सर्विंग में लगभग 57 मिलीग्राम फॉस्फोरस और 69 ग्राम पोटैशियम पाया जाता है।

पैक्ड सूप- किसी भी तरह के पैक्ड यानी कैन सूप में सोडियम की मात्रा बहुत होती है। इसलिए इसे बिलकुल न पीएं। टमाटर- टमाटर भी किडनी की समस्या में नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद पोटैशियम किडनी के लिए सही नहीं होता।

स्टार फ्रूट- स्टार फ्रूट यानी कमरख भी किडनी की बीमारी में नहीं खाना चाहिए, इसमें पोटेशियम और सोडियाम काफी मात्रा में होता है। आलू- एक मिडियम साइज के आलू में लगभग 610 मिलीग्राम पोटैशियम पाया जाता है, इसलिए आलू या आलू से बनी चीजों से दूर रहें।

संतरा- विटामिन-सी और हाई पोटैशियम फ्रूट है। एक बड़े संतरे में करीब 333 मिलीग्राम पोटैशियम पाया जाता है इसलिए इसे खाने से भी किडनी की समस्या बढ़ सकती है। विटामिन सी के लिए आप अंगूर, सेब और क्रैनबैरी खा सकते हैं।

डेयरी प्रोडक्ट- डेयरी प्रोडक्ट में कई तरह के मिनरल और विटामिन होते हैं, लेकिन इनमें भी फॉस्फोरस और पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अधिक सेवन का किडनी मरीजों की हड्डियों पर काफी बुरा असर हो सकता है।

एवोकाडो- पोटैशियम से भरपूर एवोकाडो भी किडनी रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है। एक कप एवोकाडो में करीब 727 मिलीग्राम पोटैशियम पाया जाता है। किडनी की बीमारी में पोटैशियम और फॉस्फोरस दोनों ही कम होना चाहिए।

केला- केला भी हाई पोटैशियम फूड है, हालांकि इसमें सोडियम कम होता है, लेकिन किडनी के मरीज के लिए रोज केला खाना खरता पैदा कर सकता है। ब्राउन राइस- ब्राउन राइस फॉस्फोरस और पोटैशियम रिच होता है। एक कप ब्राउन राइस में करीब 150 मिलीग्राम फॉस्फोरस और 154 मिलीग्राम पोटैशियम होता है। ऐसे में इसे भी डाइट से कट कर दें।

तो अगर आप अपनी किडनी के दबाव को कम करना चाहते हैं, तो इन फूड्स से दूर रहें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

