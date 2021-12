जानिए रीढ़ की हड्डी कैंसर के कारण और क्या है उसका लक्षण और बचाव के तरीके

वैसे तो हमारे शरीर की पूरी हड्डी बहुत खास होती है लेकिन रीढ़ की हड्डी को हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग माना जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है जो एक स्तंभ के रूप में फैली हुई होती है। रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों को महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है। रीढ़ की हड्डी का कैंसर तब बनता है जब रीढ़ की हड्डी ऊतकों तरल पदार्थ या तंत्रिकाओं में असामान्य रूप से कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं।

know Causes of Spinal Cord Cancer symptoms and Treatment