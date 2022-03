वेट लॉस करना चाहते हैं तो जानिए दूध पीने का सही समय और तरीका

How milk will be useful in reducing weight-क्या आप वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा हैं? अगर हां, तो आपको ये जानना जरूरी है कि दूध के जरिये वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि दूध वेट घटाने ही नहीं, बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसलिए वेट कम करने के लिए दूध पीने का सही समय पता होना जरूरी है।

Published: March 05, 2022 11:37:50 am

दूध प्रोटीन और कैल्शियम का रिर्च सोर्स होता है। वेट लॉस में डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें कैलोरी और फैट दोनों ही अधिक होता है और इसके चलते वेट बढ़ना तय है। इसलिए यह जरूरी है कि वेट लॉस के लिए दूध पीने का तरीका जरूर जाना जाए। अगर सही तरीके से दूध पिया जाए।

वेट लॉस करना चाहते हैं तो जानिए दूध पीने का सही समय और तरीका

एक बता याद रखने की है कि अगर दूध को सही समय और सही तरीके से न लिया जाए तो वह वेट कम करने में कारगर नहीं होगा। कई मामलों में ये वेट बढ़ा भी सकता है। इसलिए वेट कम करने में दूध पीने का सही समय ज्ञात होना जरूरी है।

दूध पीने का सही समय और तरीका

एक्ससाइज या वर्कआउट के बाद दूध पीना फायदेमंद होता है। इसके अलावा दूध रात को सोते समय पीना सही है। वेट लॉस करने वालों को हल्दी वाला दूध पीना ज्यादा अच्छा होता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वहीं अगर आप एक्सरसाइज के बाद दूध पी रहे तो आप इसमें प्रोटीन पाउडर भी मिला सकते हैं।





मलाईरहित दूध पीएं

दूध वेट लॉस में इसलिए इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें मौजूद पेप्टाइड नामक अणु भूख कम करने में कारगर होता है। वेट लॉस जर्नी में मलाईरहित यानी स्किम्ड मिल्क पीना चाहिए। और अगर फुल फैट मिल्क ले रहे तो एक बार की मलाई निकले दूध का प्रयोग करें।

दूध को चिल्ड पीएं

दूध हमेशा चिल्ड पीने की आदत डाले। क्योंकि ठंडा दूध जब शरीर में जाता है तो बॉडी को उसे शरीर में नार्मल करने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इससे कैलोरी बर्न तेज होता है।

इसलिए दूध फैट बर्न में है कारगर

एक्सरसाइज करने वालों को कैल्शियम, प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है कि दूध डाइट में शामिल हो। दूध पावर बूस्टर की तरह काम करता है। दूध में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड होता है, फैट बर्न करने में मददगार होता है। इसेस मेटाबॉलिक रेट भी बेहतर रहता है।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। । किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)



एक्सरसाइज करने वालों को कैल्शियम, प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है कि दूध डाइट में शामिल हो। दूध पावर बूस्टर की तरह काम करता है। दूध में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड होता है, फैट बर्न करने में मददगार होता है। इसेस मेटाबॉलिक रेट भी बेहतर रहता है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें