Dementia symptoms: जानें डिमेंशिया के बारे में एवम् इसके लक्षण

डिमेंशिया नाम की बीमारी आज कल लोग में अकसर देखने को मिलती है । आज इस आर्टिकल में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे।

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं डिमेंशिया एक प्रकार के पागलपन को कहते हैं। इस बीमारी में इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है । इस बीमारी में जरूरी नहीं हर मरीज को एक जैसी ही तकलीफ हो। इस तरह की बीमारियों में आप को कई प्रकार की परेशानी हो सकती है । जैसे की भुलने की बीमारी, भावनाओं को संभालने में मुश्किल, व्यक्ति के स्वभाव में अचानक बदलाव, कुछ केस में चाल में असंतुलन , बोलने में दिक्कत, या अन्य लक्षण प्रकट हो सकते हैं, पर याददाश्त शक्ति सही रह सकती है।

Know what is dementia and it's symptoms