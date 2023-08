Zomato के सीईओ ने इस जादुई तरिके से घटाया अपना कोलेस्ट्रॉल

Published: Aug 05, 2023 03:32:20 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Remedies For loose weight and cholesterol with this magical method:आज कल खान पान के चलते कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही आम हो गई हैं। इस बीमारी से हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है । अधिकतर लोग इसे कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों सहारा लेते हैं। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक के अलावा नसों को ब्लॉक करने जैसी गंभीर बिमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है । इसीलिए अपने हार्ट को हैल्थी रखने के लिए और नसों में ब्लॉकऐज न हो इसके लिए यह जरुरी है की हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे ।

Remedies For loose weight and cholesterol

Remedies For loose weight and cholesterol with this magical method:Zomato के सीईओ ने इस जादुई तरिके से घटाया अपना कोलेस्ट्रॉल

आज कल खान पान के चलते कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही आम हो गई हैं। इस बीमारी से हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है । अधिकतर लोग इसे कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों सहारा लेते हैं। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक के अलावा नसों को ब्लॉक करने जैसी गंभीर बिमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है । इसीलिए अपने हार्ट को हैल्थी रखने के लिए और नसों में ब्लॉकऐज न हो इसके लिए यह जरुरी है की हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे ।