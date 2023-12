लॉन्ग कोविड क्या है और हम कैसे सुरक्षित रहें?

कोविड से ठीक होने के बाद भी कई लोगों को हफ्तों, महीनों या सालों तक तकलीफें रहती हैं, जिसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। इसमें थकान, सांस फूलना, जोड़ों का दर्द, दिमाग का सुस्त होना, पेट की खराबी और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं।

Long COVID Symptoms, causes, and prevention How to protect yourself