What is long covid: लॉन्ग कोविड के बारे में जानते हैं आप? जानिए इसके लक्षण और कारण

Long covid symptoms: कोरोना से ठीक होने के महीनों बाद भी क्या आप जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव,बुखार, सिर दर्द या खांसी जैसी कई समस्याएं बनी हुई हैं?

Published: April 20, 2022 01:30:35 pm

कोरोना संक्रमण के बाद भी लंबे समय तक लोगों को तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां होती हैं,लेकिन क्या आप महीनों बाद भी इससे उबर नहीं सके हैं? कोरोना निगेटिव लोगों में कोविड से जुड़ी परेशानियां लंबे समय तक देखने को मिलती है, लेकिन कुछ लोगों में लॉन्ग कोविड के लक्षण बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं।

क्या है लॉन्ग कोविड -What is Long Covid-19

कोरोना संक्रमण से ग्रस्त वो लोग जो हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में रह चुके हैं उनमें से करीब 80-90 फीसदी लोगों में कोविड टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी कोविड से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) ने पाया कि कोविड के बाद उन लाेगों में कोविड के लक्षण नजर ज्यादा आ रहे जो डायगिटीज या मोटापाग्रस्त रहे हैं। इन सारे ही लोगों में पोस्ट एक्यूट सीक्वेल विकसित होने की संभावना दिखी और यही लॉन्ग कोविड के रूप में जाना जाता है।

कोरोना से ठीक होने के बाद भी लक्षण क्यों नहीं जाते- Why symptoms do not go away even after recovering from corona

कोरोना संक्रमण के खतरे से बाहर आने के बाद भी लोगों में कोरोना से जुड़ी परेशनियां नजर आती है और इसके पीछे वायरस का म्यूटेशन और मरीज के शरीर में हुई क्षति के कारण होता है। शरीर में वायरस ने कितनी क्षति पहुंचाई और किन बीमारियों में वायस का अटैक ज्यादा गंभीर रहा, यह इस पर निर्भर करता है। पहली लहर से दूसरी लहर ज्यादा गंभीर थी और यही कारण है कि इस लहर की चेपट में आए लोगों में तमाम तरह की समस्याएं लंबे समय तक कायम रही हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें