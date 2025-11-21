Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक हो सकेगा Cancer , वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल होगा शुरू

Lung Cancer Vaccine: दुनिया की पहली लंग कैंसर प्रिवेंटिव वैक्सीन, हाई-रिस्क लोगों में कैंसर रोकने के लिए फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू।

Nov 21, 2025

Lung Cancer Vaccine

Lung Cancer Vaccine (Photo- freepik)

Lung Cancer Vaccine: लंग कैंसर UK में सबसे ज्यादा मौतों वाला कैंसर है। हर साल करीब 20% कैंसर मौतें इसी वजह से होती हैं। शुरुआती स्टेज में इसका पता लगाना मुश्किल है और इलाज भी चुनौतीपूर्ण होता है। केवल 10 में से 1 व्यक्ति 10 साल तक जीवित रह पाता है।

ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने LungVax नाम की वैक्सीन विकसित की है। यह उच्च जोखिम वाले लोगों में लंग कैंसर से बचाव कर सकती है। लैब टेस्ट में दिखा कि यह वैक्सीन इम्यून सिस्टम को असामान्य फेफड़ों की कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार करता है, जिससे कैंसर बनने से पहले ही रोका जा सकता है। प्रोफेसर सारा ब्लैगडेन, को-फाउंडर, कहती हैं, “लंग कैंसर बहुत जानलेवा है और Survival दशकों से कम रहा है। LungVax इसे रोकने का हमारा प्रयास है।”

वैक्सीन कैसे काम करती है?

LungVax वैक्सीन COVID-19 वैक्सीन जैसी तकनीक पर आधारित है। यह इम्यून सिस्टम को जीन इंस्ट्रक्शन देता है ताकि वह उन कोशिकाओं को पहचान सके जो असामान्य बदलाव के कारण भविष्य में कैंसर बन सकती हैं। इन कोशिकाओं पर मौजूद रेड फ्लैग प्रोटीन, जिन्हें Neoantigens कहा जाता है, इम्यून सिस्टम को लक्षित करने में मदद करते हैं।

फेज 1 ट्रायल और परीक्षण प्रक्रिया

फेज 1 ट्रायल 2026 की गर्मियों में शुरू होगा। यह वैक्सीन की सही डोज और संभावित साइड इफेक्ट्स को समझने में मदद करेगा। ट्रायल में शामिल लोग होंगे। शुरुआती स्टेज लंग कैंसर का इलाज कर चुके मरीज, HS England की टारगेटेड फेफड़ों की स्क्रीनिंग में उच्च जोखिम वाले लोग। यदि शुरुआती नतीजे सकारात्मक रहें, तो अगले चरण में और अधिक हाई-रिस्क लोगों पर परीक्षण किया जाएगा।

LungVax और Preventive Cancer Approach

LungVax प्रिवेंटिव वैक्सीन है, यानी यह पहले से कैंसर को रोकने की कोशिश करती है। यह ट्रीटमेंट वैक्सीन से अलग है, जो केवल पहले से पीड़ित मरीजों के लिए होती है। वैक्सीन धूम्रपान या हेल्दी लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं है, लेकिन यह कुछ कैंसर को शुरू होने से रोकने का एक नया तरीका प्रदान कर सकती है।

भविष्य की संभावनाएं

LungVax, TRACERx स्टडी पर आधारित है, जिसने 2014 से लंग कैंसर के विकास और फैलाव के जीनोमिक रहस्यों को उजागर किया। यह ट्रायल लंग कैंसर की रोकथाम में पहला बड़ा कदम है और भविष्य में हजारों लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है।

सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक हो सकेगा Cancer , वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल होगा शुरू

