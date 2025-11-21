सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक हो सकेगा Cancer , वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल होगा शुरू

ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने LungVax नाम की वैक्सीन विकसित की है। यह उच्च जोखिम वाले लोगों में लंग कैंसर से बचाव कर सकती है। लैब टेस्ट में दिखा कि यह वैक्सीन इम्यून सिस्टम को असामान्य फेफड़ों की कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार करता है, जिससे कैंसर बनने से पहले ही रोका जा सकता है। प्रोफेसर सारा ब्लैगडेन, को-फाउंडर, कहती हैं, “लंग कैंसर बहुत जानलेवा है और Survival दशकों से कम रहा है। LungVax इसे रोकने का हमारा प्रयास है।”