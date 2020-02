Coronavirus: कोरोनोवायरस के खतरे के बीच इस आदमी ने पेश की इंसानियत की मिसाल

coronavirus /strong>: दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे कोरोनोवायरस को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। Coronavirus से अब तक 300 मौतें हो चुकी हैं। और लगभग 14,300 लोग संक्रमित हैं। लेकिन कोरोनोवायरस के इस बढ़ते खतरे के बीच चीन के एक आदमी ने इंसानियत की मिसाल कायम की।

ट्विटर पर चल रहे एक विडियाे के मुताबिक चीन के अनहुई प्रांत में एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा आैर कुछ सामान पुलिस स्टेशन के रिसेप्शन पर छाेड़कर जल्दी से बाहर निकल गया। इसके बाद दाे पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के पीछे भागे और उसे आवाज लगाई लेकिन वह नहीं रूका, तब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे स्लयूट किया।

वीडियाे डालने वाले ने लिखा है कि चीन में कोरोना वायरस के कारण मास्क की कमी हो गई है। ऐसे में एक व्यक्ति थाने में आया और 500 मास्क छोड़ गया, पुलिस उसे आवाज लगाती रही, लेकिन वह आदमी तेजी से निकल गया, देखें फिर पुलिस ने क्या किया?

असल में वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 500 मास्क भेंट कर बिना बताए वहां से चला गया। इस अच्छे काम के लिए पुलिस ने उसे स्लयूट किया।

Mask shortage is caused by the Corona virus in China

One person came to the police station and left 500 masks and the police kept giving their voices

But the man got out fast

See what the police did then?



A true Nation❤#coronarovirus pic.twitter.com/gKOS1P0Ru4