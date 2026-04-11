Marine Virus Infection: चीन में दुर्लभ आंखों की बीमारी का खतरा, समुद्री जीवों से इंसानों तक पहुंचा ये वायरस

वैज्ञानिकों ने 2022 से 2025 के बीच करीब 70 मरीजों पर स्टडी की। उन्होंने मरीजों की आंखों के टिशू को माइक्रोस्कोप से जांचा, जिसमें उन्हें छोटे-छोटे वायरस जैसे कण दिखे। ये कण Covert Mortality Nodavirus (CMNV) जैसे दिख रहे थे, जो आमतौर पर समुद्री जीवों में पाया जाता है। जब इस वायरस के जेनेटिक मैटेरियल की जांच की गई, तो यह लगभग 98.96% तक उसी समुद्री वायरस से मेल खाता था।