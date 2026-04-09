Married vs Single: किसे ज्यादा होता है Cancer का खतरा? नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

डॉक्टर और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है सपोर्ट सिस्टम। शादीशुदा लोगों के पास एक पार्टनर होता है, जो उन्हें समय-समय पर डॉक्टर के पास जाने, हेल्थ चेकअप कराने और बीमारी के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, शादीशुदा लोग आमतौर पर थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। जैसे कि वे कम स्मोकिंग करते हैं, शराब कम पीते हैं और जोखिम भरी आदतों से दूर रहते हैं। ये सभी चीजें कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती हैं।