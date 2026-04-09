9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Married vs Single: किसे ज्यादा होता है Cancer का खतरा? नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Married vs Single: नई रिसर्च के मुताबिक सिंगल लोगों में कैंसर (cancer) का खतरा ज्यादा हो सकता है। जानिए शादी, लाइफस्टाइल और हेल्थ के बीच का कनेक्शन।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 09, 2026

Married vs Single

Married vs Single (Photo- gemini ai)

Cancer Risk and Marriage: हाल ही में आई एक स्टडी ने एक दिलचस्प बात सामने रखी है, शादी सिर्फ साथ और इमोशनल सपोर्ट ही नहीं देती, बल्कि आपकी सेहत पर भी असर डाल सकती है। खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को कम करने में भी इसका रोल हो सकता है।

रिसर्च के मुताबिक, जो लोग कभी शादी नहीं करते, उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार, जिन पुरुषों ने कभी शादी नहीं की, उनमें कैंसर का रिस्क करीब 68% ज्यादा पाया गया। वहीं महिलाओं में यह खतरा और भी ज्यादा यानी लगभग 83% तक बढ़ा हुआ मिला। इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या शादी वाकई हेल्थ के लिए फायदेमंद है?

शादी से कैंसर का खतरा क्यों कम हो सकता है?

डॉक्टर और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है सपोर्ट सिस्टम। शादीशुदा लोगों के पास एक पार्टनर होता है, जो उन्हें समय-समय पर डॉक्टर के पास जाने, हेल्थ चेकअप कराने और बीमारी के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, शादीशुदा लोग आमतौर पर थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। जैसे कि वे कम स्मोकिंग करते हैं, शराब कम पीते हैं और जोखिम भरी आदतों से दूर रहते हैं। ये सभी चीजें कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती हैं।

महिलाओं को ज्यादा फायदा?

पहले माना जाता था कि शादी से पुरुषों को ज्यादा फायदा होता है, लेकिन इस स्टडी में कुछ अलग सामने आया। इसमें पाया गया कि महिलाओं को शादी से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। जैसे, जिन महिलाओं ने कभी बच्चा पैदा नहीं किया, उनमें कुछ खास तरह के कैंसर (जैसे ओवरी या गर्भाशय से जुड़े कैंसर) का खतरा ज्यादा हो सकता है।

क्या सिर्फ शादी ही वजह है? (married vs unmarried life)

हालांकि, सभी एक्सपर्ट्स इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि शादी ही कैंसर से बचाती है। कई लोगों का मानना है कि शादी के साथ आने वाली सुविधाएं, जैसे बेहतर हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और आर्थिक स्थिरता भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। एक और जरूरी बात यह भी है कि सिंगल लोगों को कई बार हेल्थ सिस्टम में अलग नजर से देखा जाता है, जिससे उन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता।

असली बात क्या है?

आखिर में, एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो परिवार हो, दोस्त हों या कोई करीबी, अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपकी परवाह करता है और जरूरत के समय साथ देता है, तो इससे आपकी सेहत पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है।

ये भी पढ़ें

Cancer: गरीब देशों में सबसे ज्यादा जानलेवा बन रहा बचपन का कैंसर, भारत में 17,000 मौतें
स्वास्थ्य
Cancer

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Apr 2026 01:07 pm

Hindi News / Health / Married vs Single: किसे ज्यादा होता है Cancer का खतरा? नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Woman Heart Attack Risk : 40 की उम्र वाली महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है पीरियड्स से जुड़ा ये कारण

Woman Heart Attack Risk at 40 age, early menopause, Woman Heart Attack Risk Reason,
स्वास्थ्य

Diabetes Diet: क्या डायबिटीज में गुड़ खाना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

diabetes diet
स्वास्थ्य

Skin Disease: सोरायसिस के पीछे छिपा है एक नया कारण! रिसर्च में हुआ खुलासा

Skin Disease
स्वास्थ्य

Encephalitis Symptoms: राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत, जानिए क्या है एन्सेफलाइटिस

Encephalitis Symptoms
स्वास्थ्य

Water Intoxication: आप भी ज्यादा पानी पीते हैं, तो डॉक्टर से जानें कैसे हो सकता है ये खतरनाक

water Intoxication
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.