9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Diabetes Diet: क्या डायबिटीज में गुड़ खाना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

Diabetes Diet: अगर आप भी चीनी छोड़कर गुड़ अपना रहे हैं, तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा (आयुर्वेदिक विशेषज्ञ) से जानते है की डायबिटीज के मरीजों को गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 09, 2026

diabetes diet

diabetes diet (Image - gemini)

Diabetes Diet: हम लोग मानते है कि चीनी के मुकाबले गुड़ सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए डायबिटीज के मरीज बेझिझक इसका सेवन करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, गुड़ भी खून में शुगर की मात्रा को उतनी ही तेजी से बढ़ा सकता है जितनी चीनी। अगर आप भी चीनी छोड़कर गुड़ अपना रहे हैं, तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा (आयुर्वेदिक विशेषज्ञ) से जानते है की डायबिटीज के मरीजों को गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए?

डायबिटीज मरीजों को गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए? (Diabetes Management)

गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा (लगभग 80-85) होता है। इसका मतलब है कि इसे खाते ही खून में ग्लूकोज का स्तर अचानक बढ़ जाता है। गुड़ में लगभग 65% से 85% तक सुक्रोज होता है। डायबिटीज में शरीर सुक्रोज को जल्दी पचा नहीं पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बिगड़ जाता है। कैलोरी के मामले में गुड़ और चीनी में बहुत कम अंतर है। ज्यादा गुड़ खाने से वजन बढ़ सकता है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए खतरनाक है।

गुड़ खाने से डायबिटीज मरीजों के शरीर पर क्या असर होता है? (Blood Sugar Spikes)

इंसुलिन की कमी के कारण शरीर गुड़ से मिलने वाली शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे अचानक कमजोरी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। ज्यादा गुड़ खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जो कब्ज या पेट की अन्य समस्याओं का कारण बनती है। लगातार बढ़ा हुआ शुगर लेवल आंखों, किडनी और दिल की सेहत पर बुरा असर डालता है।

डायबिटीज मरीज मीठे के लिए क्या खाएं? (Natural Sweeteners)

  • अमरूद, पपीता या जामुन जैसे फल खाएं।
  • अखरोट या कद्दू के बीज खाएं।
  • स्टीविया (Stevia)।
  • चाय या दही में दालचीनी पाउडर मिलाकर लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Water Intoxication: आप भी ज्यादा पानी पीते हैं, तो डॉक्टर से जानें कैसे हो सकता है ये खतरनाक
स्वास्थ्य
water Intoxication

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

09 Apr 2026 01:38 pm

Hindi News / Health / Diabetes Diet: क्या डायबिटीज में गुड़ खाना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Woman Heart Attack Risk : 40 की उम्र वाली महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है पीरियड्स से जुड़ा ये कारण

Woman Heart Attack Risk at 40 age, early menopause, Woman Heart Attack Risk Reason,
स्वास्थ्य

Married vs Single: किसे ज्यादा होता है Cancer का खतरा? नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Married vs Single
स्वास्थ्य

Skin Disease: सोरायसिस के पीछे छिपा है एक नया कारण! रिसर्च में हुआ खुलासा

Skin Disease
स्वास्थ्य

Encephalitis Symptoms: राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत, जानिए क्या है एन्सेफलाइटिस

Encephalitis Symptoms
स्वास्थ्य

Water Intoxication: आप भी ज्यादा पानी पीते हैं, तो डॉक्टर से जानें कैसे हो सकता है ये खतरनाक

water Intoxication
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.