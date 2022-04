Signs of Menopause: मेनोपॉज शुरू होने से पहले शरीर में दिखते हैं ऐसे लक्षण, इन टिप्स से मिलेगी परेशानियों से मुक्ति

Menopause Symptoms, Problems and Prevention: रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज एक स्वभाविक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके शुरू होने के साथ ही महिलाओं में शारीरिक और मानिसक दिक्कते शुरू हो जाती हैं।

Published: April 13, 2022 12:21:00 pm

मेनोपॉज की उम्र 45 से 50 साल के बीच में होती है। ये महिला के शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति और खानपान पर निर्भर होता है। मेनोपॉज की शुरुआती संकेत- early signs of menopause

यदि आपके मासिक धर्म रुक गए हैं और 12 महीने तक नहीं हुए है, तो आपने मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) चरण में प्रवेश कर लिया है। सबसे अधिक बार, यह तब होता है जब एक महिला 45 से 50 वर्ष के बीच होती है। लेकिन हर महिला का मेनोपॉज पीरियड अलग है, और इसके लक्षण भी।

मेनोपॉज(रजोनिवृत्ति) तीन चरणों में होती है- three stages of menopause

प्री-रिमेनोपॉज, मेनोपॉज़ और पॉस्ट-मेनोपॉज़। तीनों ही स्तर में शरीर में अलग-अलग परिर्वतन होते हैं और कई बार लक्षण भी अलग-अलग होते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर कम होना से जुड़ा है मेनोपॉज- menopause associated with low estrogen levels

मेनोपॉज एस्ट्रोजन हार्मोंस से जुड़ा होता है। जब महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है तब मेनोपॉज के लक्षण नजर आते हैं। मेनोपॉज शुरू होने से तीन से पांच साल पहले ही हार्मोन कम होने लगते हैं। इसे पेरिमेनोपॉज कहते हैं। पांच साल बाद मेनोपॉज होता है और इसके पोस्ट मेनोपॉज।

प्री-मेनोपॉज के सामान्य लक्षण- Common symptoms of menopause, pre-menopause हॉट फ्लैशेस

रात में पसीना आना

योनि में सूखापन

प्री-मेनोपॉ के लक्षण करीब चार साल तक रहते हैं। और इसके बाद मेनोपॉज हो जाता है।मेनोपॉज के अंतिम लक्षण कब तक रहते हैं। प्री-मनोपॉज के लक्षण कई बार 10 साल तक रह सकते हैं। अगर पीरियड के बिना 12 महीने को पार कर लिए तो समझ लें कि मेनोपॉज शुरू हो गया है। प्री-मनोपॉज के लक्षण कई बार 10 साल तक रह सकते हैं। अगर पीरियड के बिना 12 महीने को पार कर लिए तो समझ लें कि मेनोपॉज शुरू हो गया है।

ये हैं मेनोपॉज के कुछ लक्षण-symptoms of menopause ⦁ योनि मार्ग का सूखपन

⦁ रात को सोते-सोते पसीने से तर हो जाना, बुखार वाली गर्मी महसूस होना।

⦁ इमोशनल चेंजेस

⦁ नींद न आना

⦁ ठंड लगना

⦁ मूड बार-बार बदलना

⦁ तनाव या डिप्रेशन

⦁ गुस्सा-चिड़चिड़ापन

ऐसे लक्षण भी आ सकते हैं नजर- Some other symptoms

पेरिमेनोपॉज अवस्था में, आप स्तन कोमलता, भारी या हल्के पीरियड्स, शुष्क त्वचा, आंखें या मुंह, और बिगड़े हुए प्रीमेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम (pms) का अनुभव कर सकती हैं। इससे आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन ये सभी लक्षण आपके पोस्टमेनोपॉज़ल वर्षों में भी जारी रह सकते हैं। इसके अलावा, वजन बढ़ना, सिर दर्द, दिल का तेज धड़कना, बालों का झड़ना, साथ ही मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द आम है।

ऐसे पाएं मनोपाॅल के लक्षणों से छुटकारा मेनोपॉज की समस्याओं से दो ही तरीके से बचा जा सकता है। पहला हेल्दी डाइट और दूसरा एक्सरसाज के जरिए।

प्रोटीन और विटामिन-मिनरल से भरे फूड खाएं।

कम से कम रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें।

मेडिटेशन और सोशल सर्किल बढ़ाएं, ताकि तनाव आदि दूर हो सके। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

