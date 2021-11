दूध और नींबू का मिश्रण आप के स्किन को देगा नैचुरल निखार जाने इस्तेमाल करने का तरीका

जिस तरह से सर्दी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है उसी तरह सर्दी हमारे स्किन लिए ठीक नहीं होता है सर्दियों में स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। इस वजह से स्किन में कई तरह की परेशानी होने का खतरा रहता है। ऐसे में लोग स्किन की परेशानियों से बचने के लिए तरह-तरह के उपायों का सहारा लेते हैं। जिसका स्किन पर खास असर नहीं दिखता है। इस स्थिति में स्किन पर निखार पाने के लिए नैचुरल तरीकों को अपना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों से स्किन पर निखार पाने से स्किन को नुकसान होने का खतरा काफी कम रहता है

milk and lemon mixture will give your skin a natural glow