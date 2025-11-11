Miscarriage Due to Toothpaste: 6 बार पेट में मरा बच्चा, टूथपेस्ट ने कैसे ली जान, डॉक्टर ने बताया कारण

Miscarriage awareness|फोटो सोर्स – Freepik
Miscarriage Due to Toothpaste: एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेडिकल जगत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पोषण विशेषज्ञ और महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. क्रिस्टाबेल अकिनोला (Dr. Christabel Akinola) ने हाल ही में खुलासा किया कि एक महिला की जान उस चीज से गई, जिसे हम रोजाना बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट। यह घटना बताती है कि कभी-कभी आम दिखने वाली चीजें भी शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।
हर दिन दो बार दांत साफ करने की आदत उस महिला के लिए जानलेवा बन गई। छह बार गर्भपात (Miscarriage) के बाद पता चला कि वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि टूथपेस्ट में मौजूद “खामोश जहर” ट्राइक्लोसैन (Triclosan) था।
डॉक्टरों के अनुसार, ट्राइक्लोसैन एक ऐसा रसायन है जो शरीर के हार्मोन्स को असंतुलित कर सकता है। खासकर यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर असर डालता है यही हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता है, तो गर्भाशय की लेयर कमजोर पड़ जाती है और शुरुआती गर्भ में भ्रूण टिक नहीं पाता। नतीजा बार-बार गर्भपात।
ट्राइक्लोसैन (Triclosan) सिर्फ गर्भपात ही नहीं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं में बांझपन (infertility), थायरॉयड की समस्या, बच्चों में जल्दी यौवन (early puberty), एलर्जी, अस्थमा और मस्तिष्क को नुकसान तक पहुंचा सकता है। शोध बताते हैं कि यह रसायन शरीर में जाकर हार्मोन सिस्टम को बाधित करता है और लम्बे समय में गंभीर स्वास्थ्य असर छोड़ सकता है।
दुनिया के कई देशों में ट्राइक्लोसैन पर अब प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर यह अभी भी “एंटी-बैक्टीरियल” या “मल्टी-केयर” प्रोडक्ट्स जैसे टूथपेस्ट, साबुन और हैंडवॉश में पाया जाता है। ज्यादातर लोग इसके घटक नहीं पढ़ते, जिससे अनजाने में रोजाना ऐसा रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो गर्भ और बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।
