Miscarriage Due to Toothpaste: 6 बार पेट में मरा बच्चा, टूथपेस्ट ने कैसे ली जान, डॉक्टर ने बताया कारण

Miscarriage Due to Toothpaste: एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेडिकल जगत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पोषण विशेषज्ञ और महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. क्रिस्टाबेल अकिनोला (Dr. Christabel Akinola) ने हाल ही में खुलासा किया कि एक महिला की जान उस चीज से गई, जिसे हम रोजाना बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट। यह घटना बताती है कि कभी-कभी आम दिखने वाली चीजें भी शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।