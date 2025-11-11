Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Miscarriage Due to Toothpaste: 6 बार पेट में मरा बच्चा, टूथपेस्ट ने कैसे ली जान, डॉक्टर ने बताया कारण

Miscarriage Due to Toothpaste: प्रेग्नेंसी में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी होता है, और हम अक्सर ध्यान भी देते हैं। लेकिन कभी-कभी छोटी-सी गलती मिसकैरेज का कारण बन सकती है, जैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल। यहां जानिए एक ऐसा केस, जिससे आप भी सतर्क रह सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 11, 2025

Miscarriage awareness, Pregnancy mistakes to avoid, Health news 2025,

Miscarriage awareness|फोटो सोर्स – Freepik

Miscarriage Due to Toothpaste: एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेडिकल जगत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पोषण विशेषज्ञ और महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. क्रिस्टाबेल अकिनोला (Dr. Christabel Akinola) ने हाल ही में खुलासा किया कि एक महिला की जान उस चीज से गई, जिसे हम रोजाना बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट। यह घटना बताती है कि कभी-कभी आम दिखने वाली चीजें भी शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।

टूथपेस्ट में मौजूद एक खामोश जहर- केस

हर दिन दो बार दांत साफ करने की आदत उस महिला के लिए जानलेवा बन गई। छह बार गर्भपात (Miscarriage) के बाद पता चला कि वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि टूथपेस्ट में मौजूद “खामोश जहर” ट्राइक्लोसैन (Triclosan) था।

ट्राइक्लोसैन प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता है

डॉक्टरों के अनुसार, ट्राइक्लोसैन एक ऐसा रसायन है जो शरीर के हार्मोन्स को असंतुलित कर सकता है। खासकर यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर असर डालता है यही हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता है, तो गर्भाशय की लेयर कमजोर पड़ जाती है और शुरुआती गर्भ में भ्रूण टिक नहीं पाता। नतीजा बार-बार गर्भपात।

ट्राइक्लोसैन' शरीर में जाकर हार्मोन सिस्टम को बाधित करता है

ट्राइक्लोसैन (Triclosan) सिर्फ गर्भपात ही नहीं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं में बांझपन (infertility), थायरॉयड की समस्या, बच्चों में जल्दी यौवन (early puberty), एलर्जी, अस्थमा और मस्तिष्क को नुकसान तक पहुंचा सकता है। शोध बताते हैं कि यह रसायन शरीर में जाकर हार्मोन सिस्टम को बाधित करता है और लम्बे समय में गंभीर स्वास्थ्य असर छोड़ सकता है।

टूथपेस्ट सेहत के लिए घातक

दुनिया के कई देशों में ट्राइक्लोसैन पर अब प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर यह अभी भी “एंटी-बैक्टीरियल” या “मल्टी-केयर” प्रोडक्ट्स जैसे टूथपेस्ट, साबुन और हैंडवॉश में पाया जाता है। ज्यादातर लोग इसके घटक नहीं पढ़ते, जिससे अनजाने में रोजाना ऐसा रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो गर्भ और बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।

बचाव के लिए क्या करें?

  • अपने टूथपेस्ट और साबुन के लेबल ध्यान से पढ़ें। अगर उनमें Triclosan लिखा है, तो तुरंत बदल दें।
  • ऐसे उत्पाद चुनें जिन पर “Triclosan-Free” या “Natural” लिखा हो।
  • “Anti-Bacterial” या “Multi-Care” टैग वाले उत्पाद खरीदने से पहले उनकी सामग्री जांच लें।
  • सफाई के लिए प्राकृतिक विकल्प अपनाएं जैसे सिरका, बेकिंग सोडा या नींबू आधारित क्लीनर।

ये भी पढ़ें

Heart Attack Risk : सप्ताह में 1-2 दिन में चलें इतने हजार स्टेप्स, महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है
स्वास्थ्य
Heart Attack Risk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Nov 2025 04:57 pm

Published on:

11 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Health / Miscarriage Due to Toothpaste: 6 बार पेट में मरा बच्चा, टूथपेस्ट ने कैसे ली जान, डॉक्टर ने बताया कारण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Deadliest Disease: दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारी की दवा को लेकर आया अपडेट, भारत में हर साल 3 लाख से अधिक मौतें

Latest health research 2025, BCG vaccine alternative, Tuberculosis awareness,
स्वास्थ्य

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C

vitamin C benefits for skin immunity boosting fruits, kiwi vitamin C content,
लाइफस्टाइल

Chocolate Vs Biscuit: टेस्ट में मीठा, लेकिन हेल्थ में कड़वा! जानिए कौन है ज्यादा खराब

side effects of eating biscuits,harmful effects of chocolate on body,everyday snacking side effects
स्वास्थ्य

Coffee Healthy For Heart: दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कॉफी! नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

coffee for heart health, coffee and heart disease, coffee reduces heart risk,
स्वास्थ्य

Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

Dharmendra Health Updates,Dharmendra health news, Dharmendra 89,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.