सावधान विदेश से भारत पहुंचा Monkeypox Virus, जाने आप भी इसके लक्षण और उपाय

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स How monkeypox spreads मंकीपॉक्स एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ सीधा संपर्क करने से फैलता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के घावों, द्रवों या अन्य संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने से भी हो सकता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक में यह जानकारी सामने आई है कि मंकीपॉक्स का संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक बना रहता है। अधिकांश मामलों में, मरीजों को केवल सामान्य देखभाल की आवश्यकता होती है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। यह रोग मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से फैलता है, विशेषकर यौन संबंधों के दौरान या संक्रमित व्यक्ति के घावों के सीधे संपर्क में आने पर।

Monkeypox : विदेश से आए मरीज की कैसी है हालत What is the condition of the patient who came from abroad स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन में रख लिया है और उसकी हालत स्थिर है। मरीज के नमूनों की जांच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में की जा रही है। जांच के परिणाम आने के बाद ही मंकीपॉक्स के बारे में पता लग पाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस मामले को लेकर सभी आवश्यक सावधानियां पर ध्यान दिया जा रहा और सभी मानकों का पालन किया जा रहा है।