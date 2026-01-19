19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Ashwagandha Benefits: सोते-सोते बॉडी बनेगी! रात में बस इतनी मात्रा में लें अश्वगंधा, 2 महीने में बदल सकता है शरीर का नक्शा

Ashwagandha Benefits: वर्कआउट के बाद थकान, मसल पेन और स्ट्रेस से परेशान हैं? जानिए जिम और एथलीट्स के लिए अश्वगंधा के फायदे, सही डोज और सावधानियां।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 19, 2026

Ashwagandha Benefits

Ashwagandha Benefits (Photo- gemini ai)

Ashwagandha Benefits: आजकल जो लोग रोज जिम जाते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, वे हमेशा यही तलाश में रहते हैं कि ऐसा क्या खाएं या लें जिससे स्टैमिना बढ़े, मसल्स जल्दी रिकवर हों और थकान कम लगे। ऐसे में एक नाम तेजी से सामने आ रहा है- अश्वगंधा। यह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल हो रही जड़ी-बूटी है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी सपोर्ट कर रहा है।

हाल के कई रिसर्च बताते हैं कि अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट एक्सरसाइज करने वालों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जर्नल Nutrients में छपी एक स्टडी के मुताबिक, यह पोस्ट-वर्कआउट रिकवरी तेज करता है, तनाव कम करता है और इम्युनिटी को भी मजबूत बनाता है। रोजाना की हार्ड ट्रेनिंग से मसल्स पर जो दबाव पड़ता है, उसमें अश्वगंधा नेचुरल सपोर्ट दे सकता है।

जिम जाने वालों और एथलीट्स के लिए अश्वगंधा के 5 बड़े फायदे

मसल्स की जल्दी रिकवरी- वर्कआउट के बाद मसल्स में दर्द और जकड़न आम बात है। पुणे और मुंबई में हुई स्टडीज़ के मुताबिक, अगर 8 हफ्ते तक रोज 300 mg अश्वगंधा दिन में दो बार लिया जाए (कुल 600 mg), तो मसल्स की ताकत और साइज दोनों में सुधार दिखता है। साथ ही मसल डैमेज भी कम होता है।

तनाव और कॉर्टिसोल कम करता है- ज्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, जो मसल ग्रोथ को रोकता है। हैदराबाद की एक स्टडी में पाया गया कि 60 दिन तक अश्वगंधा लेने से तनाव में करीब 40-45% तक कमी आई और मेंटल वेलबीइंग बेहतर हुई।

स्टैमिना और सहनशक्ति बढ़ाता है- अगर जल्दी थकान हो जाती है या सांस फूलने लगती है, तो अश्वगंधा मदद कर सकता है। रिसर्च के अनुसार यह ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे हार्ट और लंग्स बेहतर काम करते हैं और वर्कआउट ज्यादा देर तक हो पाता है।

ताकत और लीन मसल मास में बढ़ोतरी- रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने वालों के लिए अश्वगंधा फायदेमंद माना गया है। यह मसल स्ट्रेंथ, लीन बॉडी मास और ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है, वो भी बिना हार्श केमिकल सप्लीमेंट्स के।

नींद की क्वालिटी बेहतर करता है- अच्छी नींद के बिना रिकवरी अधूरी है। अश्वगंधा शरीर को रिलैक्स करता है और नींद से जुड़े हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे नींद गहरी और सुकून भरी होती है।

कितना और कब लें अश्वगंधा?

आमतौर पर 300 से 600 mg रोज की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सही डोज डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से पूछकर लें। इसे वर्कआउट के बाद या रात में सोने से पहले लिया जा सकता है।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

  • प्रेग्नेंट महिलाएं
  • थायरॉइड की समस्या वाले लोग
  • किसी खास दवा का सेवन कर रहे लोग
  • इन लोगों को अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Easy Workout Plan: ब‍िजी लोगों के लिए समय-बचाने वाला 45 मिनट का फुल-बॉडी फिटनेस रूटीन
लाइफस्टाइल
45-minute exercise routine, Effective home workouts, Full-body calorie burn exercises,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 05:57 pm

Hindi News / Health / Ashwagandha Benefits: सोते-सोते बॉडी बनेगी! रात में बस इतनी मात्रा में लें अश्वगंधा, 2 महीने में बदल सकता है शरीर का नक्शा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Kawasaki Disease: वो अनजान बीमारी जो चुपके से कर रही है बच्चों के दिल पर हमला, जानिए क्या है कावासाकी डिजीज

Kawasaki Disease
स्वास्थ्य

सबका भला करने वाले ही अंत में अकेले क्यों होते हैं? Psychology ने खोला बड़ा राज!

Psychology of Loneliness
स्वास्थ्य

Hello Doctor : खाने के बाद क्यों तेज हो जाती है दिल की धड़कन? एक्सपर्ट से जानें हृदय रोग से जुड़े 5 सवालों के जवाब

hello doctor
स्वास्थ्य

Food Reduce Risk of Cancer: थाली में बदलाव, बीमारी से बचाव, रोजमर्रा के आहार जो कैंसर होने के खतरे को कर सकते हैं कम

Foods that protect against cancer, Everyday foods that reduce cancer risk, Reduce your cancer risk to diet,
लाइफस्टाइल

Can Diabetics Eat Bajra: डायबिटीज डाइट में बाजरा शामिल करें या बचें? जानें सेवन का सही तरीका

Can diabetics eat bajra daily, How to eat bajra in diabetes,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.