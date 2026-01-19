Ashwagandha Benefits: सोते-सोते बॉडी बनेगी! रात में बस इतनी मात्रा में लें अश्वगंधा, 2 महीने में बदल सकता है शरीर का नक्शा

Ashwagandha Benefits: आजकल जो लोग रोज जिम जाते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, वे हमेशा यही तलाश में रहते हैं कि ऐसा क्या खाएं या लें जिससे स्टैमिना बढ़े, मसल्स जल्दी रिकवर हों और थकान कम लगे। ऐसे में एक नाम तेजी से सामने आ रहा है- अश्वगंधा। यह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल हो रही जड़ी-बूटी है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी सपोर्ट कर रहा है।