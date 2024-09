Language Crisis for Kids : अधिक स्क्रीन, कम शब्द: बच्चों की भाषा पर संकट

स्क्रीन टाइम और भाषा कौशल का संबंध More Screen, Less Words: A Language Crisis for Kids एस्टोनिया के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन को फ्रंटियर्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि जिन परिवारों में माता-पिता स्क्रीन का अधिक उपयोग करते हैं, उनके बच्चों में भी स्क्रीन का उपयोग अधिक होता है, और बच्चों का उच्च स्क्रीन टाइम कमजोर भाषा कौशल (High screen time Poor language skills) से जुड़ा होता है। अध्ययन के मुख्य लेखक, यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू, एस्टोनिया की डॉ. टीया तुलविस्ते ने बताया कि जीवन के पहले कुछ वर्षों में सबसे प्रभावशाली कारक रोजमर्रा की माता-पिता और बच्चे के बीच आमने-सामने की मौखिक बातचीत होती है।

सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु इस अध्ययन में दो से साढ़े चार वर्ष की उम्र के 421 बच्चों के माता-पिता से पूछा गया कि वे और उनके परिवार के सदस्य रोजाना कितने समय तक विभिन्न स्क्रीन उपकरणों का उपयोग करते हैं। साथ ही, माता-पिता से बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए एक प्रश्नावली भी भरवाई गई। शोधकर्ताओं ने बच्चों और वयस्कों को स्क्रीन उपयोग के तीन समूहों में विभाजित किया – उच्च, निम्न और मध्यम।

वीडियो गेम्स का नकारात्मक प्रभाव अध्ययन में यह पाया गया कि जिन माता-पिता का स्क्रीन उपयोग अधिक था, उनके बच्चों का भी स्क्रीन उपयोग अधिक था। जब इन बच्चों के भाषा विकास का विश्लेषण किया गया, तो यह देखा गया कि जो बच्चे कम स्क्रीन का उपयोग करते थे, वे व्याकरण और शब्दावली दोनों में बेहतर स्कोर करते थे। शोध में यह स्पष्ट किया गया कि स्क्रीन उपयोग का कोई भी रूप बच्चों की भाषा कौशल पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता।