दिल्ली NCR में Mumps का कहर, लक्षण दिखते ही करें ये उपाय

Mumps क्या है? What is mumps?​ Mumps एक अत्यंत संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लारस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथियों को। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के खांसने या छींकने से श्वासनली की बूंदों के माध्यम से फैलता है। इसके द्वारा, यौन अंगों का सूजन, मेनिंजाइटिस, और बहरापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

Mumps के लक्षण कब प्रकट होते हैं? When do the mumps symptoms appear?​ Mumps के लक्षण आमतौर पर मम्प्स वायरस के संपर्क में आने के लगभग 16 से 18 दिन बाद दिखाई देते हैं, हालांकि अंकुरण अवधि 12 से 25 दिन तक की हो सकती है। पहले, व्यक्तियों को असंवेदनशील लक्षण जैसे बुखार, सिरदर्द, थकान, और भूख की कमी का अनुभव हो सकता है। जवाबदेही ग्रंथियों का सूजन, जो जबड़े के करीब स्थित होती हैं, आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर अनुभव किया जाता है, जिससे चरित्रिक मुख सूजन होती है। कुछ मामलों में, मम्प्स (Mumps) हल्के या कोई लक्षणों के साथ प्रस्तुत हो सकता है, जिससे निदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लक्षणों की शीघ्र पहचान और प्रभावित व्यक्तियों का अलगाव वायरस के अन्यों को फैलाने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

मम्प्स (Mumps एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसते, छींकते या बात करने पर श्वासनली की बूंदों के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ कटिबंधित संपर्क, जैसे की बर्तनों का साझा करना या प्रदूषित सतहों को छूना, भी संक्रमण को सुविधाजनक बना सकता है। वायरस सतहों पर बच सकता है और कई घंटों तक संक्रामक रह सकता है। इसके अतिरिक्त, मम्प्स से संक्रमित व्यक्तियों को अन्यों को भी वायरस फैला सकते हैं जब तक उन्हें लक्षण दिखाई नहीं देते, जिससे यह अत्यंत संक्रामक हो जाता है। इसलिए, सावधानी से इस बीमारी से बचाव की जरूरत है।