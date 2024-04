Mumps Virus : खतरनाक तरीके से फैल रही है मम्प्स की बीमारी, कैसे करें बचाव

Submitted by:

जयपुरPublished: Apr 11, 2024 10:13:31 am

Mumps Virus : राजस्थान में मंप्स वायरस के प्रकोप की वार्षिक गर्मी के साथ एक बार फिर से सामना हो रहा है। इस वायरस के फैलाव के कारण, प्रदेश के कई जिलों में लोगों के बीमार होने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस माहौल में, लोगों के बीच खौफ और चिंता का माहौल बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग भी इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए अलर्ट है और जांच की गति को तेज कर दिया गया है।

Mumps on the Rise: Symptoms and Prevention