Nail Health Problems: नाखूनों पर सफेद लकीरें दिख रही हैं? इस गंभीर बीमारियों का हो सकती हैं संकेत

Nail Health Problems: अक्सर हमारे नाखूनों पर सफेद लकीरें या धब्बे दिख जाते हैं। मेडिकल भाषा में इन्हें ल्यूकोनिखिया (Leukonychia) कहा जाता है। ज्यादतर मामलों में ये हानिकारक नहीं होते और मामूली चोट या दबाव की वजह से आते हैं। लेकिन कई बार ये लकीरें हमारे शरीर के अंदर छिपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती हैं। इसलिए इन्हें हल्के में लेना सही नहीं है। नाखूनों पर सफेद लकीरों के प्रकार और उनके मतलब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं।