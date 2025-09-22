Patrika LogoSwitch to English

Nail Health Problems: नाखूनों पर सफेद लकीरें दिख रही हैं? इस गंभीर बीमारियों का हो सकती हैं संकेत

Nail Health Problems: क्या आपके नाखूनों पर सफेद लकीरें या धब्बे दिख रहे हैं? जानिए इनके कारण, किस बीमारी का संकेत हो सकते हैं और इन्हें ठीक करने के घरेलू उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Sep 22, 2025

Nail Health Problems
Nail Health Problems (photo- grok ai)

Nail Health Problems: अक्सर हमारे नाखूनों पर सफेद लकीरें या धब्बे दिख जाते हैं। मेडिकल भाषा में इन्हें ल्यूकोनिखिया (Leukonychia) कहा जाता है। ज्यादतर मामलों में ये हानिकारक नहीं होते और मामूली चोट या दबाव की वजह से आते हैं। लेकिन कई बार ये लकीरें हमारे शरीर के अंदर छिपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती हैं। इसलिए इन्हें हल्के में लेना सही नहीं है। नाखूनों पर सफेद लकीरों के प्रकार और उनके मतलब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं।

छोटे सफेद धब्बे (Leukonychia punctata)

ये सबसे कॉमन होते हैं और ज्यादातर चोट या दबाव से आते हैं। कभी-कभी जिंक या कैल्शियम की कमी भी वजह हो सकती है। अगर बार-बार या बहुत ज्यादा दिखें तो जांच जरूर कराएं।

म्यूहरके की लाइन्स (Muehrcke’s lines)

ये दो समानांतर सफेद पट्टियों जैसी दिखती हैं और नाखून के बढ़ने से नहीं हटतीं। ये अक्सर लीवर, किडनी की समस्या या प्रोटीन की कमी का संकेत देती हैं।

मीस की लाइन्स (Mees’ lines)

ये सफेद पट्टियां नाखून बढ़ने के साथ आगे खिसकती हैं। ये आर्सेनिक,हेवी मेटल पॉयजनिंग, कीमोथेरेपी या गंभीर इंफेक्शन के दौरान दिख सकती हैं।

लंबवत सफेद लकीरें (Longitudinal leukonychia)

ये ऊपर से नीचे की तरफ लंबी लकीरें होती हैं। कभी ये जेनेटिक कारणों से भी होती हैं और कई बार लगातार चोट या केमिकल्स से।

टेरी’स नेल्स (Terry’s nails)

इनमें पूरा नाखून सफेद दिखता है और सिर्फ किनारे पर हल्का गुलाबी या भूरा हिस्सा रहता है। ये शुगर, दिल की बीमारी या लीवर प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है।

लिंडसे की नेल्स (Half-and-half nails)

आधा नाखून सफेद और आधा भूरा-लाल दिखता है। ये अक्सर किडनी की बीमारी का संकेत होता है।

आम वजहें

कई बार नाखून का सफेद होने का कारण बार-बार नाखून चबाना या चोट लगना, डिटर्जेंट,केमिकल्स से ज्यादा संपर्क, खराब डाइट और न्यूट्रिशन की कमी, लंबे समय की बीमारी या स्ट्रेस, कुछ दवाइयां भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने नाखूनों की देखभाल करना बेहद जरूरी है।

नाखूनों की देखभाल कैसे करें?

रोजाना मॉइस्चराइजर या क्यूटिकल ऑयल लगाएं। सफाई या केमिकल का काम करते वक्त दस्ताने पहनें। डाइट में जिंक, प्रोटीन, आयरन और विटामिन शामिल करें। नाखून काटते वक्त ध्यान रखें और उन्हें चबाना बंद करें। खूब पानी पिएं ताकि बॉडी और नेल्स हाइड्रेटेड रहें।

22 Sept 2025 05:22 pm

