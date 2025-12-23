क्या है Golden Pyramid? पसंदीदा खाना खा कर भी तेजी से कम होगा वजन, जिम जानें की भी झंझट खत्म

वजन कम करने की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। आप जितनी कैलोरी खाते हैं, उससे ज्यादा कैलोरी जलाना। बिना इसके फैट कम ही नहीं होगा। आदर्श रूप से रोज 300-500 कैलोरी कम खाने से हफ्ते में आधा से एक किलो तक वजन कम हो सकता है, वो भी बिना कमजोरी के। सब्जियां पेट भरती हैं, लेकिन प्रोटीन और हेल्दी फैट देर तक भूख नहीं लगने देते। गलती यहां होती है जब लोग अंदाजे से खाते हैं या हेल्दी लिखे पैकेट वाले मीठे फूड पर भरोसा कर लेते हैं।