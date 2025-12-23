Tongue Scraping Risks: रोज जीभ साफ करने वाले सावधान! टंग स्क्रैपर से हो सकता है जानलेवा इंफेक्शन, देखिए चौंकाने वाली मेडिकल रिपोर्ट

PubMed Central में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, जीभ पर लगे ये छोटे कट बैक्टीरिया के लिए खुले दरवाजे बन जाते हैं। ये बैक्टीरिया सीधे खून में जा सकते हैं और कुछ मामलों में एंडोकार्डाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं।

एंडोकार्डाइटिस दिल के अंदरूनी हिस्से और हार्ट वाल्व में होने वाला इंफेक्शन है, जिसकी मृत्यु दर 15% से 30% तक बताई गई है। खासकर जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर या कमजोर इम्युनिटी है, उनके लिए यह खतरा ज्यादा होता है।