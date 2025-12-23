Weak Bone: सावधान! आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रही है यह आदत? डॉक्टर से अभी जानें इसकी सेहत के राज

शरीर की हड्डियों की सुरक्षा के नाम पर हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि हम कहीं गिर न जाएं या बस हमारी हड्डियां न टूट जाएं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हड्डियों का टूटना ही उनका एकमात्र नुकसान नहीं होता है। एक बार अगर हड्डी टूट जाए तो वो सही भी हो जाती है, लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाएं या अंदर से खोखली हो जाएं तो बताइए क्या इलाज है उसका? हमारी हड्डियों को बाहरी कारणों से इतना नुकसान नहीं होता है जितना हमारी रोजाना की गलत आदतों के कारण होता है। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके कारण हमारी हड्डियों की सेहत खराब हो रही है और इसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़े, उससे पहले ही हम अपनी आदतें सुधार लें।