Weak Bone: सावधान! आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रही है यह आदत? डॉक्टर से अभी जानें इसकी सेहत के राज

Weak Bone: मानव शरीर एक मशीन है ये तो हम सब जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है, इस मशीन का सबसे मजबूत पुर्जा हमारी हड्डियां होती हैं। अब सोचो ये पुर्जा ही कमजोर हो जाए तो क्या हमारा शरीर काम करेगा? चलो मान भी लेते हैं कि आप बोलेंगे कि एक पुर्जा खराब हो जाए तो उसकी जगह दूसरा भी लगाया जा सकता है, जब मशीन ही है तो। लेकिन बहुत सीधी और छोटी सी बात है कि असली पुर्जे की जगह जब कोई दूसरा पुर्जा लगाया जाता है तो वो मशीन उतने अच्छे से काम नहीं करती है। इसलिए हम लोग मशीनों को ज्यादा सुरक्षा से रखते हैं। अब जब शरीर भी मशीन है तो ये बात शरीर पर भी लागू होनी चाहिए न।
शरीर की हड्डियों की सुरक्षा के नाम पर हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि हम कहीं गिर न जाएं या बस हमारी हड्डियां न टूट जाएं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हड्डियों का टूटना ही उनका एकमात्र नुकसान नहीं होता है। एक बार अगर हड्डी टूट जाए तो वो सही भी हो जाती है, लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाएं या अंदर से खोखली हो जाएं तो बताइए क्या इलाज है उसका? हमारी हड्डियों को बाहरी कारणों से इतना नुकसान नहीं होता है जितना हमारी रोजाना की गलत आदतों के कारण होता है। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके कारण हमारी हड्डियों की सेहत खराब हो रही है और इसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़े, उससे पहले ही हम अपनी आदतें सुधार लें।
