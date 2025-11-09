Nail Health Signs: नाखूनों की बनावट बदल रही है? तो समझिए शरीर अंदर से कर रहा है बीमारी का इशारा

नाखून मुख्य रूप से केराटिन नामक एक मजबूत प्रोटीन से बने होते हैं, जो उंगलियों और पैरों की नोक को चोट से बचाता है। नाखून का जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है, उसे नाखून प्लेट कहते हैं। इसके नीचे, आधे चांद जैसा दिखने वाला हिस्सा ल्यूनुला होता है, जो नाखून का ग्रोथ सेंटर है। यहां से नाखून की कोशिकाएं बनती हैं और धीरे-धीरे कठोर होकर प्लेट का रूप लेती हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल होती है, जो मृत कोशिकाओं की एक परत होती है और यह बैक्टीरिया या फंगस के प्रवेश को रोकती है।