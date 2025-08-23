Neck Circumference Test: क्या आपका गला नॉर्मल से मोटा है? सावधान! यह हार्ट और डायबिटीज का इशारा

रिसर्च में पाया गया है कि गर्दन का नाप आपके दिल और मेटाबॉलिज्म की सेहत का बड़ा राज खोलता है। मोटी गर्दन वाले लोगों में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्लीप एपनिया (नींद में सांस रुकना) का खतरा ज्यादा होता है। एक बड़े स्टडी में तो गर्दन का नाप, BMI और कमर की चौड़ाई से भी बेहतर निकला बीमारियों को पहचानने में।