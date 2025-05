New Diabetes Type : बच्चों में मिली डायबिटीज की नई जेनेटिक किस्म, भारत-अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोजा डायबिटीज का नया रूप

MODY Diabetes in Children : भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई किस्म की डायबिटीज़ खोजी है, जो खास तौर पर बच्चों और किशोरों में पाई जाती है। इसे MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) कहा जाता है, और यह आनुवांशिक (genetic) कारणों से होती है।