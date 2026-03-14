Sudden Cardiac Arrest: मैदान में गिरकर 25 साल के फुटबॉलर की मौत, जानें खिलाड़ियों में सडन कार्डियक अरेस्ट के संकेत

Sudden Cardiac Arrest: पंजाब में खेले जा रहे एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान 25 साल के युवा खिलाड़ी Ravinder Singh की अचानक मौत ने खेल जगत को झकझोर दिया। वह Namdhari FC के लिए खेलते थे। मैच के दौरान अचानक मैदान पर गिरने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने एक बार फिर खिलाड़ियों की दिल से जुड़ी सेहत और अचानक होने वाले कार्डियक इवेंट्स पर चर्चा तेज कर दी है। नीचे स्वास्थ्य के नजरिए से समझते हैं कि ऐसे मामले क्यों होते हैं और किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।