Heart Attack के मरीज ध्यान दें! वैज्ञानिकों ने बनाया पैच, जिससे दिल का हो सकता है इलाज

New Heart Treatment: दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल की मांसपेशियां काफी कमजोर हो जाती हैं। इसका असर धीरे-धीरे पूरी बॉडी पर पड़ता है और कई लोगों में आगे चलकर हार्ट फेलियर (new treatment heart failure) तक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर के हुआंग ने एक ऐसा खास माइक्रोनिडल पैच बनाया है, जो दिल को खुद से ठीक होने में मदद कर सकता है। यह पैच सीधे दिल की चोट वाली जगह पर दवा पहुंचाकर उसे जल्दी रिकवर होने में सपोर्ट करता है। वो भी बिना शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाए।