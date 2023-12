रीढ़ की हड्डी को हल्का झटका देकर डिप्रेशन का इलाज!

Submitted by:

जयपुरPublished: Dec 22, 2023 11:13:36 am

रीढ़ की हड्डी को हल्के झटके से डिप्रेशन का उपचार किया जा सकता है। यह तरीका सुरक्षित है और इसमें सकारात्मक परिणाम होने की संभावना है। "मॉलेक्यूलर साइकियाट्री" पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में दिखाया गया है कि रीढ़ की हड्डी को झटका देने से मस्तिष्क की अत्यधिक गतिविधि को कम करने में मदद हो सकती है।

New study shows spinal cord stimulation may help treat depression